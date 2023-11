A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta quarta-feira (8), os participantes e as informações iniciais a respeito da primeira edição da Copa São Paulo de futebol feminino. Serão 16 equipes na disputa, com Grêmio e Inter representando o RS. O torneio será realizado de 4 a 17 de dezembro, e todos os jogos terão transmissão no Youtube do Paulistão.