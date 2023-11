Atuais campeãs, as Gurias Coloradas saíram em vantagem na final do Gauchão Feminino sub-17. Na partida de ida, realizada nesta quarta-feira (8), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, venceram o Grêmio por 1 a 0. Agora, podem até empatar o duelo de volta marcado para o próximo sábado (11), às 11h, no Vieirão, para garantir o bicampeonato.