As Gurias Coloradas têm dois jogos para defender o título do Gauchão Feminino sub-17. A primeira partida contra o Grêmio ocorre nesta quarta-feira (8), às 15h, no Sesc Protásio Alves. Enquanto o duelo decisivo está marcado para sábado (11), às 11h, no Vieirão. Desde que a competição voltou a ser organizada pela FGF, em 2021, o Inter manteve-se hegemônico.