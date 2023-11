As Gurias Gremistas estão a um jogo de carimbar o passaporte para a decisão do Gauchão Feminino. Neste domingo (12), às 15h, ocorre a partida de volta das semifinais diante do Brasil-Far, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O Tricolor tem a vantagem por ter vencido o primeiro duelo.