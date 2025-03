Após Japão, outras oito seleções buscam classificação para a Copa do Mundo na data Fifa

Mesmo sem Messi nos próximos dois jogos, Argentina pode antecipar a classificação para o mundial. JUAN MABROMATA / AFP

A próxima Copa do Mundo será disputada entre junho e julho de 2026. Nesta Data Fifa, o Japão foi a primeira seleção a garantir vaga no torneio, fora os anfitriões Canadá, Estados Unidos e México. Contudo, outras oito equipes buscam a classificação antecipada neste período de dois jogos. As partidas ocorrerão entre esta quinta (20) e terça (25).

América do Sul

Líder das Eliminatórias, a Argentina precisa terminar a Data Fifa com 13 pontos de diferença para o sétimo colocado, atualmente a Bolívia, para assegurar a vaga de forma antecipada.

Em caso de duas vitórias, torce para a Bolívia vencer apenas um dos jogos. Se conquistar quatro pontos, precisa que a Bolívia perca um de seus jogos ou empate os dois, torcendo ainda por um tropeço da Venezuela. Com uma vitória, a Argentina só garante a classificação com duas derrotas da Bolívia e com a Venezuela somando no máximo três pontos.

Jogos das equipes envolvidas

:: 20/3 (quinta-feira)

Peru x Bolívia (22h30min)

:: 21/3 (sexta-feira)

Equador x Venezuela (18h)

Uruguai x Argentina (20h30min)

:: 25/3 (terça-feira)

Bolívia x Uruguai (17h)

Venezuela x Peru (21h)

Argentina x Brasil (21h)

Ásia

Na terceira fase, com quatro rodadas para o fim da competição, três seleções buscam encaminhar a classificação nesta terça (25). Os dois melhores times de cada grupo garantem vaga no Mundial, enquanto os terceiros e quartos disputam a quarta fase, que terá três vagas.

A Coreia do Sul, líder do Grupo B, precisa de um tropeço de Iraque ou Jordânia nas próximas duas rodadas. O Irã, líder do Grupo A, tem de somar um ponto na última rodada. Por fim, o Uzbequistão necessita de uma vitória e torce para o Emirados Árabes não pontuar no jogo final e para o Catar perder um dos jogos.

Jogos das equipes envolvidas

:: 20/3 (quinta-feira)

Catar x Coreia do Norte (15h15min)

Iraque x Kwait (15h15min)

Jordânia x Palestina (15h15min)

:: 25/3 (terça-feira)

Coreia do Sul x Jordânia (8h)

Quirguistão x Catar (10h45min)

Irã x Uzbequistão (13h)

Palestina x Iraque (15h15min)

Oceania

No continente, uma vaga é certa para esta Data Fifa. Quatro seleções disputam as semifinais. Nesta quinta-feira (20), às 23h, a Nova Caledônia enfrenta o Taiti. Na sexta (21), às 3h, Nova Zelândia e Fiji jogam o outro confronto.

A final será disputada nesta segunda (24), às 3h10min. O perdedor disputará uma repescagem.

Jogos das equipes envolvidas

:: 20/3 (quinta-feira)

Nova Caledônia x Taiti (23h)

:: 21/3 (sexta-feira)

Nova Zelândia x Fiji (3h)

:: 24/3 (segunda-feira)