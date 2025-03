Secretário de Estado dos EUA vai ao Caribe para discutir segurança energética e Haiti

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, viaja ao Caribe nesta quarta-feira (26) para buscar soluções para a violência no Haiti e expressar apoio à Guiana, rica em petróleo, em sua disputa com a Venezuela.

Rubio partirá nesta quarta-feira para a Jamaica para participar de uma cúpula da Comunidade do Caribe (Caricom) antes de fazer uma parada na quinta-feira na Guiana e no vizinho Suriname, informou o Departamento de Estado.

Na cúpula, ele se encontrará com os líderes do Haiti, Jamaica, Barbados e Trinidad e Tobago, acrescentou.

Rubio escolheu a América Latina para sua primeira viagem ao exterior como secretário de Estado, com a prevenção da migração no topo de sua agenda.

O objetivo é enviar uma "mensagem clara" de que os Estados Unidos tornaram o continente americano uma prioridade, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, na terça-feira.

Ele discutirá principalmente a segurança energética e como reduzir a dependência dos países caribenhos do petróleo venezuelano.

Será o terceiro secretário de Estado consecutivo a visitar a Guiana, que tem as maiores reservas de petróleo per capita do mundo.