O estádio Couto Pereira, em Curitiba, será o palco do Gre-Nal 442, às 17h30min deste sábado (22). Pela primeira vez na história de 115 anos do clássico, ele será disputado em outro Estado do Brasil — o único fora do Rio Grande do Sul havia sido disputado em Rivera, no Uruguai, pelo Gauchão de 2011.