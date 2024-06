O Gre-Nal deste sábado (22), em Curitiba, será o segundo da história disputado fora do Rio Grande do Sul. O primeiro foi o clássico de número 384 que, além do Estado, passou da fronteira do Brasil com o Uruguai e foi jogado no Estádio Atílio Paiva, de Rivera. Esse confronto aconteceu há 13 anos e teve vitória de virada do Grêmio.