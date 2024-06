A dupla Gre-Nal volta a campo nesta quinta (13), em jogos às 20h, pelo Brasileirão. O Inter encara o São Paulo, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), para tentar melhorar sua atual nona posição na tabela. O Grêmio, em 13º, entra em campo no Maracanã para enfrentar o Flamengo, buscando se aproximar do Juventude, 12º colocado, com quatro pontos à frente.