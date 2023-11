Vanderlei Luxemburgo ganha força para assumir o Cruzeiro nas rodadas finais do Brasileirão, após a demissão de Zé Ricardo no domingo (12). Em 17ª na tabela, o clube mineiro teme novo rebaixamento e avalia contratar um técnico "cascudo" para tentar mobilizar o vestiário para as últimas seis partidas que restam na temporada.