Resultado coloca o Fluminense na 12ª colocação no campeonato Nelson Perez / Fluminense F.C.

Esporádicos momentos de emoção marcaram o clássico deste sábado à noite, entre Botafogo e Fluminense. No fim das contas, o Tricolor demorou a acordar, mas reagiu, virou e venceu por 2 a 1. Marcos Júnior e Matheus Alessandro garantiram o triunfo. Marcos Vinícius abriu o placar no Nilton Santos. O resultado alivia o tricolor para a sequência, e trava o Botafogo em sexto.

A verdade é que os comandados de Abel Braga só acordaram para o jogo depois do primeiro minuto. Tarde demais. Na saída de bola, 13 segundos foram suficientes para Bruno Silva tabelar com Brenner e fazer Diego Cavalieri trabalhar.

A defesa, naquele momento, não acendeu o alerta. Antes da primeira volta no ponteiro, Rodrigo Pimpão interceptou passe de de Renato Chaves, arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para Marcos Vinícius escorar. Aberto o placar.

O Botafogo foi soberano nos primeiros 20 minutos. Brenner e Matheus Fernandes poderiam ter ampliado. Só na reta final da primeira etapa é que Gustavo Scarpa e companhia começaram a ameaçar. As melhores chances foram exatamente a partir da canhota do camisa 10. Mas nada contundente.

No início do segundo tempo, sim, o Fluminense acordou mais cedo. De novo com Scarpa, o chute de longe surpreendeu Gatito Fernández. O Botafogo tentava utilizar a experiência para segurar o ânimo novo do rival, e parecia ter conseguido. Até que dois ataques acenderam o time de Abel Braga de vez. E aos 16 o artilheiro Henrique Dourado foi garçom. Serviu a Marcos Júnior, que fuzilou e empatou o clássico.

Jair Ventura havia acabado de promover uma mudança tática com a entrada de Gilson no lugar de Marcos Vinícius, e o Botafogo demorou a se reencontrar após o gol sofrido. Sem um articulador central, o passe para deixar os atacantes alvinegros em boas condições viravam erros. O Fluminense aproveitou e passou a ter mais posse de bola. Também faltava inspiração no famoso "último terço" do lado tricolor do duelo Vovô.