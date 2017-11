No jogo Robinho reencontrou a equipe que o projetou nacionalmente. O jogador foi vaiado e xingado Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

O Santos venceu o Atlético-MG por 3 a 1 na tarde deste sábado, na Vila Belmiro. Com o resultado, o clube paulista alcança 56 pontos, passa o Palmeiras, com 54 pontos, e fica a apenas três do Corinthians, que segue liderando o Campeonato Brasileiro com 59. Os rivais se enfrentam neste domingo, na Arena Corinthians. O Atlético-MG permaneceu com 42 pontos.

Diferentemente da partida contra o Atlético-GO, em que os santistas foram à Vila Belmiro para cobrar o time, o clima no estádio era de alegria e apoio e também um pouco hostil. Isso porque Robinho reencontrou a equipe que o projetou nacionalmente e foi vaiado e xingado todas as vezes que tocava na bola.

Mas o que trouxe o torcedor ao estádio foi a reestreia de Elano como técnico do Santos. O ex-meia prometeu resgatar o DNA ofensivo da equipe e trouxe novos rostos entre os titulares: Arthur Gomes e Caju, que corresponderam mesmo ambos jogando pela última vez no dia 1º de julho.

O Alvinegro iniciou propondo jogo e disparou para a área de ataque do rival. As primeiras mudanças notadas logo de cara é um time mais compacto e menos espaçado, o que antes não acontecia com o ex-treinador Levir Culpi. Renato também apareceu mais livre à frente de Alison, com o intuito de dar passes, lançamentos e ajudar Lucas Lima.

O Atlético-MG pouco brilhou. Finalizou duas vezes, nenhuma no gol, e sofreu pressão do adversário, até o Rei das Pedaladas provou do próprio veneno e levou uma caneta de Alison.

Prestes a acabar o primeiro tempo, Bruno Henrique cruza na área e encontra Arthur Gomes, que chega com atraso e perde uma chance clara de gol. Mas ele se redime e recebe novamente do atacante, e empurra de cabeça para abrir o placar.

Mas a alegria durou pouco. O juiz Wilton Pereira apita para iniciar a segunda etapa e o Atlético-MG precisou de apenas cinco minutos para empatar, com direito a assistência de Robinho e gol de Fred. O ex-Menino da Vila ainda teve sua chuteira lustrada pelo centroavante.

Com o empate, o time visitante ganhou novo fôlego e foi para cima, buscando o contra-ataque. Pressionou e viu os paulistas se irritarem e ganharem cartões amarelos. Elano seguiu na beira do gramado gesticulando, pedindo um time determinado e ofensivo.

Depois de muito pegarem no pé de Lucas Lima, que já aparentava cansaço e perda de ritmo, o meia foi bater mais um escanteio. E ele caprichou e só deu o trabalho para David Braz enfiar de cabeça e virar o jogo.

Desta vez, novo gás para o Santos, que insistia em buscar mais um gol. Vanderlei teve trabalho e viu a bola bater duas vezes na trave, mas também viu o time da Baixada se acalmar, trocar passes e um golaço de Ricardo Oliveira, que ampliou com a ajuda de Bruno Henrique.