Gilvan de Souza / Flamengo, Divulgação

A semana do Flamengo é decisiva por conta do jogo da Sul-Americana contra o Fluminense na próxima quarta-feira e já começou com uma grande notícia. Três meses depois de ser diagnosticado com um tumor no testículo, o meia Ederson voltou a trabalhar no centro de treinamento do clube rubro-negro.

O meia descobriu o tumor no fim de julho e logo de cara iniciou o tratamento. Após a cirurgia, Ederson realizou todas as etapas da quimioterapia e durante esses três meses, o camis 10 recebeu muita força de companheiros de clube, de profissão e torcedores de todos os clubes do Brasil.

Os exercícios ainda são leves, para que o camisa 10 não sinta o ritmo puxado e volta aos poucos a sua rotina normal. Expectativa é de que ele volte a treinar com bola o mais rápido possível e já esteja pronto para iniciar a pré-temporada do ano que vem junto com seus companheiros.

Mesmo sem poder atuar, Ederson fez questão de ir em alguns jogos do Flamengo neste tempo que ficou fora e sempre visitou os companheiros no Ninho do Urubu para não perder o contato. Por conta das lesões e desse problema, Ederson realizou apenas sete jogos pelo Flamengo na temporada e não marcou nenhum gol.