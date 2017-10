Coritiba / Divulgação

Emprestado pelo Inter ao Coritiba, o meia Anderson pode integrar, pelo segundo ano consecutivo, o grupo de um clube rebaixado à Série B do Brasileirão. No time paranaense, comandado por Marcelo Oliveira, o momento é de tensão.

Com 32 pontos na tabela, a equipe é a vice-lanterna do campeonato, à frente apenas do Atlético-GO. A distância para o Avaí, que está em 16º lugar e é o primeiro clube fora do Z-4, é de dois pontos. E, segundo o matemático Tristão Garcia, do site infobola, o Coxa tem 62% de chances de terminar o ano rebaixado.

O meia, que foi importante para o Grêmio no acesso à Série A em 2005, com um gol sobre o Náutico na famosa "Batalha dos Aflitos", agora tem o desafio de evitar a queda do time paranaense. E se mantém confiante na permanência na Série A.

— Pelo clube que tem, nada na vida é certo, mas eu estou garantindo por mim e pelo clube (que não vai cair). Vamos trabalhar para não cair — disse Anderson em entrevista nesta semana.

O jogador comparou, inclusive, a situação do Coritiba com a do Inter no ano passado. Um dos rivais contra o Z-4 é o Vitória, da Bahia, que no ano passado empurrou o time gaúcho para a Série B com uma vitória em pleno Beira-Rio no jogo que marcava a estreia do técnico Argel. Ao final do campeonato, o resultado foi determinante para a queda colorada, já que os baianos ficaram dois pontos à frente na tabela (45 a 43).

_ Um jogo que tivéssemos vencido em casa e não estaríamos nesta situação. E isso faz a diferença no Brasileiro. Fez a diferença quando eu estava no Inter, quando teve a queda _ comparou o meia.