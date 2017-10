Paulo Fernandes

Era dia de motivação total para o Vasco. Uma vitória sobre o Coritiba faria a equipe entrar no G-7 do Brasileiro, zona de classificação para a Libertadores, pelo menos até segunda-feira. Mas neste sábado, no Maracanã, em uma partida bastante fraca tecnicamente, a equipe comandada por Zé Ricardo ficou no empate em 1 a 1, decepcionando os torcedores que compraram a ideia e compareceram em peso ao jogo.

Com mais de 30 mil pessoas no Maracanã, Vasco e Coritiba tiveram um primeiro tempo de um fraco futebol. Lentidão dos jogadores somada com a falta de criatividade ditava o ritmo dos minutos iniciais da partida, que valia a entrada do Cruz-Maltino no G7 do Brasileiro depois de brigar contra o rebaixamento.

Mais uma vez, o que se via era a dependência por jogadas de bola parada ou lampejos de nomes do meio de campo, principalmente. O lance de maior perigo antes do intervalo, quando saiu o primeiro gol, foi quando teve a junção destes dois pontos aos 15 minutos.

Destaque nas bolas paradas do Vasco, Nenê foi cobrar um escanteio. O meia cruz-maltino, como costuma fazer nessas ocasiões, colocou efeito na bola, estava indo direto para o gol, Matheus Galdezani, do Coritiba, ainda desviou e a bola entrou. Vasco na frente, 1 a 0. Árbitro confirmou gol contra do Galdezani, apesar do pedido de Nenê para ser olímpico.

Até o intervalo, mais nada aconteceu. Apesar de não muito, o panorama do jogo mudou um pouco no segundo tempo. O técnico Marcelo Oliveira voltou com o Coritiba mais ligado, enquanto o Vasco continuava sem velocidade, não aproveitando os espaços que encontrava no campo.

O que fazia a torcida do Vasco levantar e começar a cantar forte eram os poucos lampejos criativos da equipe. Na etapa final, isso foi visto aos cinco minutos, quando o goleiro Wilson salvou o Coritiba em finalização de Wellington. Aos 16, o arqueiro do time paranaense evitou de novo em chute de Mateus Vital.