Porthus Junior / Agencia RBS

Com técnico interino e seis mudanças em relação ao time que vinha jogando com Gilmar Dal Pozzo, o Juventude encerrou na noite desta terça-feira (24) uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Mas não foi com vitória. Mesmo jogando no Alfredo Jaconi, o time alviverde empatou em 0 a 0 com o Náutico, pela rodada 32, e segue longe do G-4 da Série B.

Com a demissão de Dal Pozzo no sábado, quem comandou a equipe foi o preparador de goleiros Márcio Angonese. Ele escalou como novidades Bruno Ribeiro na lateral direita, Maurício na zaga, Matheus Santana e Bruninho como volantes, Wallacer no meio e Ramon no ataque.

Tinga, Domingues, Fahel e Wesley Natã, antigos titulares, sequer foram relacionados. Até mesmo o garoto Caprini ficou de fora do banco. A ideia era mexer com os brios dos atletas e entrar com um time motivado

Só que a primeira e única chance de gol no primeiro tempo veio lá pelos 36 minutos. Felipe Lima cruzou da esquerda para a direita, Wallacer pegou de primeira dentro da área, mas a bola subiu muito e foi para fora.

No segundo tempo, parecia que o panorama iria mudar. Logo aos sete minutos, Wallacer tocou da esquerda para Matheus Santana, que bateu fraco da entrada da área e desperdiçou a segunda chance do Ju na partida.

Depois, o jogo teve poucos bons momentos: um gol anulado e uma boa falta para o Náutico, além de chutes de Bruninho e Mateus Santana pelo Ju. Assim, o Juventude chegou aos 46 pontos e continua distante do G-4. Pior ainda para os pernambucanos, que cada vez mais se afundam na zona de rebaixamento.

A direção do Ju ainda não anunciou oficialmente o novo técnico. Antônio Carlos Zago era o preferido, mas ele informou que vai renovar com o Fortaleza.

Julinho Camargo conversou com os dirigentes, mas o impasse é o tempo de contrato. Como vai ter eleição presidencial em novembro, a atual gestão só quer contratar um profissional para um período inicial de seis jogos. Dessa forma, não houve acerto entre as partes.