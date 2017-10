André ¿?vila / Agência RBS

O Ceará deve encarar o Inter pela 32ª rodada da Série B em um Beira-Rio lotado. Ao menos é o que projeta a direção colorada, segundo os números de check-ins e vendas de ingresso nesta terça-feira. Já são mais 8 mil pessoas – 4.935 ingressos e 3.940 check-ins, totalizando 8.875 comercializados – que garantiram lugar no jogo das 17h deste sábado em apenas dois dias.

O jogo é uma espécie de contagem regressiva para a torcida do Inter. Pelas projeções matemáticas até agora, é possível que o time de Guto Ferreira consiga o tão esperado acesso à Série A na partida de Lucas do Rio Verde, no dia 4 de novembro, contra o Luverdense.

Ao fim da vitória dramática sobre o Criciúma no sábado por 3 a 2, o capitão D'Alessandro convocou a torcida para lotar o Beira-Rio via rede social:

– Ninguém ganha sozinho, precisamos do outro, do grupo! Tudo o que a gente conquista tem um preço e esse grupo ta preparado para qualquer batalha... parabéns pela vitoria! Queremos Beira-Rio lotado, juntos... com vocês, tudo é mais fácil – escreveu o camisa 10 colorado.

Para Sócio Campeão do Mundo/Parque, há lote promocional em que Superior livre e Inferior livre custam R$ 10. Academia do Povo também tem o mesmo valor. Após a promoção, a superior livre e a inferior livre ficam ao preço de R$ 20 enquanto a cadeira central chega a R$ 30. Saiba todos os valores no site do Inter.