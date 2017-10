O Atlético-PR venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo, na Arena da Baixada, pela trigésima rodada da Série A. O triunfo coloca o Furacão perto novamente do G7 do Brasileirão, a três pontos de distância, mas ainda precisa torcer para o Botafogo tropeçar nesta segunda-feira, diante do Corinthians.

O duelo começou quente com os dois times buscando o ataque em busca do gol. Os dez primeiros minutos já tiveram muita movimentação por parte das equipes, com chances criadas dos dois lados. Aos 3, o time pernambucano chegou com perigo em cruzamento de Mena, que caiu nos pés de André para chutar ao lado do gol do goleiro Weverton. Em resposta, o Furacão atacou com Coutinho, que cruzou para o Guilherme chutar para fora. Um minuto depois, uma nova oportunidade com Ribamar, que recebeu um cruzamento de Coutinho e cabeceou em direção ao gol de Magrão, fazendo defesa tranquila. O jogo acabou ficando morno no decorrer da partida, com os dois times estudando a melhor fora de atacar.

Com 23, Thiago Heleno teve uma boa chance e cabeceou com perigo na direção do gol. Nesse momento, o time atleticano já atacava com mais frequência, conseguindo chegar aos 26 com Ribamar, que recebeu um belo passe de Nikão e bateu por cima do travessão. No final do primeiro tempo, ainda com o Atlético-PR atacando, Guilherme finaliza sem muito perigo e Magrão consegue fazer uma boa defesa.

Na segunda etapa, o Furacão conseguiu manter a posse de bola, mas sem muito sucesso nas finalizações. Somente aos 15, Lucho González recebeu a bola de Ribamar e conseguiu achar uma brecha na defesa do Sport, mandando uma bomba para abrir o placar. 1x0.

Embalado com o gol, a equipe paranaense continuou em cima e, aos 20, Zé Ivaldo cruzou rasteiro para a área com perigo, mas a bola acaba passando por todos e foi para lateral. Sem desistir do jogo, o Leão foi atrás da igualdade e, na primeira jogada de Rogério, o atleta driblou Zé Ivaldo, que fez pênalti infantil. Diego Souza cobrou no canto direito de Weverton e fez. 1x1.

Logo após empatar, o time pernambucano chegou mais duas vezes, em chutes perigosos de Rogério e Diego Souza. Mas, no fim, prevaleceu quem mais buscou o gol. Thiago Heleno, de cabeça, quase marcou. Aos 42, entretanto, Gedoz tabelou com Sidcley e foi derrubado na área. O próprio camisa 10 bateu forte e fez. 2x1.

Com a vitória, o Atlético-PR é o nono colocado, com 41 pontos - o Sport é o décimo quinto, com 35. Na próxima rodada, o Furacão recebe a Chapecoense no sábado, às 21h, na Arena da Baixada, já o Leão recebe o Coritiba no domingo, às 18h, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2X1 SPORT

​

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Data-Hora: 22/10/2017 - 17h

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Auxiliares: Rogério Pablos Zanardo (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Público/renda: 10.407 pagantes / R$ 186.397,50

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Henríquez (SPO)

Gols: Lucho Gonzalez, 15'2ºT (1-0); Diego Souza, 24'2ºT (1-1), Gedoz, 42'2ºT (2-1)

ATLÉTICO-PR: Weverton; Zé Ivaldo, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Lucho González ( Rossetto 30'2ºT) e Guilherme; Nikão (Sidcley, 34'2ºT), Douglas Coutinho (Gedoz, 15'2ºT) e Ribamar. Técnico: Fabiano Soares.