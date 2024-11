A alcunha de "templo do automobilismo" é dada para poucos circuitos do mundo. Interlagos, em São Paulo, é um destes locais sagrados para o amante da velocidade. Não apenas para os pilotos de diversas categorias, que percorrem os 4.309m e as 15 curvas em pouco mais de um minuto. Os torcedores que enchem as arquibancadas do Autódromo José Carlos Pace também enaltecem a principal pista da América Latina.