O Brasil pode voltar para o grid da Fórmula 1 em breve, com Gabriel Bortoleto. Principal promessa do automobilismo do país, o piloto de 20 anos é cotado para uma vaga na Sauber em 2025, que se tornará Audi a partir de 2026. Contudo, ele precisa resolver sua situação na McLaren, equipe na qual é piloto oficial do programa de desenvolvimento.