O mexicano Sergio Pérez vai guardar péssimas recordações do GP do Canadá de Fórmula 1, disputado no domingo (9). O piloto da Red Bull, que não conseguiu completar a prova em Montreal, sofreu uma dura punição dos comissários e perderá três posições no grid de largada da próxima etapa, a ser disputada em Barcelona, na Espanha, no dia 23 de junho.