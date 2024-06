O tricampeão mundial Max Verstappen venceu mais uma na Fórmula 1. O piloto da Red Bull largou em segundo depois de fazer o tempo igual a George Rusell, que ficou com a pole por alcançar a marca antes. Na corrida, o holandês deixou o britânico para trás e conquistou a sexta vitória no ano. Lando Norris também superou o piloto da Mercedes e ficou com o segundo lugar com a McLaren. Em terceiro, Russell conquistou o primeiro pódio na temporada, no GP do Canadá, em Montreal, neste domingo (9).