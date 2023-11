A Fórmula 1 e a Prefeitura de São Paulo chegaram a um acordo para estender o contrato para a realização do GP brasileiro no Autódromo de Interlagos até 2030. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3), na presença do chefão da F1, Stefano Domenicali, do prefeito Ricardo Nunes e do CEO do GP, Alan Adler.