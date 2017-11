A Ferrari também não aprovou as novas regras de motor para 2021 apresentadas na terça-feira (31) passada pela Liberty e não descarta o uso do seu controverso veto. Acredita-se que Mercedes, Ferrari e Renault ficaram insatisfeitas com os planos da nova proprietária da Fórmula-1 de fazer alterações substanciais nas regras de motores para 2021.