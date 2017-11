Faltando ainda dois Grandes Prêmios até o fim da temporada e da parceria da McLaren com a Honda, Fernando Alonso já está ansioso pelos testes de pré-temporada do próximo ano. Em entrevista à rádio espanhola "Cadena Ser" ele se disse aliviado com o fim da era McLaren-Honda e já viu um prova do que pode ser o próximo ano depois do duelo com o tetracampeão Lewis Hamilton, nas voltas finais do GP do México.