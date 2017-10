Os chefões da Fórmula-1 revelaram detalhes dos planos de motor para 2021 que foi apresentado às equipes nesta terça-feira (31). Os times da F-1 se reuniram com a FIA, o titular dos direitos comercias (Liberty) e com os potenciais novos fabricantes de motor em Paris para discutir os objetivos das novas regras de motor que serão introduzidas na temporada de 2021.

O trabalho continuará por mais 12 meses com os detalhes do nova especificação do motor, e a FIA disse que o projeto e desenvolvimento das novas unidades de potência não serão possíveis até que esse processo seja concluído — garantindo que os fabricantes existentes da F-1 continuem trabalhando em seus motores atuais até o fim de 2018.

Um único turbo com restrições dimensionais e limites de peso será obrigatório, enquanto uma "unidade de energia padrão" será introduzida junto com controles eletrônicos.

O MGU-K (K de Kinect, energia cinética – unidade ligada ao eixo principal do motor que gira livremente durante as freadas trabalhando como um gerador de energia também acumulada na bateria) será mais poderoso, com foco na "implementação manual do piloto", ou seja, parecido com o antigo KERS (Kinect Energy Recovery System – utilizado pela primeira vez em 2009) quando piloto apertava um botão liberando mais potência durante um determinado tempo.