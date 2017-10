O final de domingo foi de festa para Lewis Hamilton pelo tetracampeonato mundial de Fórmula-1. Mas, até a bandeirada, pouca coisa saiu conforme o esperado pelo inglês: logo na largada, o piloto da Mercedes sofreu um toque de Sebastian Vettel, que causou um furo no pneu, caiu para último e chegou até a levar uma volta de Max Verstappen. Por isso mesmo, a comemoração após o GP do México foi total para Lewis – que garante: a ficha de mais um título ainda não caiu.

– Foi uma maneira horrível (de ser campeão), para ser sincero, mas o que eu poderia fazer? Foi muito incomum. Estar 40 segundos atrás é horrível, é como estar na Terra de Ninguém. Eu só tinha de pensar em frente. Não tinha ideia do que estava acontecendo com o campeonato, só pensava em alcançar (os adversários) – disse o britânico.

Mais aliviado com o nono lugar que valeu o título – já que Vettel chegou apenas em quarto, e precisava pelo menos do segundo lugar para levar a briga a Interlagos –, Hamilton garantiu que precisará de tempo para assimilar o tamanho do feito que alcançou.