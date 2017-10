Clive Rose / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Não foi a corrida que queríamos, mas quem se importa?

A primeira frase que Lewis Hamilton ouviu como tetracampeão do mundo, do chefe de equipe Toto Wolff, resumiu bem a tarde de domingo do inglês. Certamente o nono lugar no GP do México estava bem longe dos objetivos do piloto da Mercedes. Mas o importante mesmo era garantir a taça de uma vez – e foi isso que ele fez. Em uma corrida tumultuada, que contou com o brilho de Max Verstappen, vencedor, e a valentia de Sebastian Vettel, que tentou o impossível para manter a briga pelo título aberta, foi Hamilton quem festejou ao final do domingo.

O Mundial conquistado com duas corridas de antecipação – ainda restam o GP do Brasil, no dia 12, e o GP de Abu Dhabi, dia 26 de novembro – coroa mais um campeonato brilhante da dupla formada pelo britânico e pela Mercedes. É a sua terceira taça em cinco anos na escuderia, e o quarto título consecutivo dos alemães. Pela primeira vez neste período, com um rival de outro time na disputa: Vettel e a Ferrari mostraram muita força na primeira metade da temporada, e o alemão era o ponteiro na tabela de classificação até o GP da Itália, em setembro. Mas a sequência de cinco vitórias nas últimas sete provas, somada aos problemas que Vettel enfrentou em Cingapura e na Malásia, ajudaram Lewis a faturar o campeonato.

A corrida de ontem até reservou um pouco de drama, mas nada capaz de tirar o tetra de Hamilton. Logo na largada, o pole Sebastian Vettel recebeu o ataque de Max Verstappen. Com os dois na disputa na curva 2, Lewis viu um espaço e tentou a ultrapassagem, mas recebeu um toque de Sebastian que provocou um furo no seu pneu. O piloto da Ferrari também se complicou no lance e quebrou sua asa dianteira, e ambos foram para os boxes – o que definiu de vez o Mundial. Verstappen, sem nada a ver com a briga dos rivais, se mandou à frente com sua Red Bull e dominou a prova de ponta a ponta, com os finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) em segundo e Kimi Raikkonen (Ferrari) em terceiro, completando o pódio. Sebastian ainda chegou em quarto, com grande desempenho, mas não o suficiente para manter a taça em jogo.

Com o título confirmado ao chegar em nono, Hamilton fez a festa ao lado dos mexicanos. Parou o carro, recebeu uma bandeira do Reino Unido, foi para a torcida e ainda mudou o protocolo do pódio – os três primeiros aguardaram o britânico fazer a sua comemoração antes de receberem os prêmios pela prova. Mais do que merecido: Lewis, agora, se junta ao rarefeito clube dos cinco pilotos com mais títulos. Com seus quatro Mundiais, se igualou a Alain Prost e a Vettel, ainda atrás de Juan Manuel Fangio, dono de cinco conquistas, e Michael Schumacher, com sete.