A festa de Lewis Hamilton foi o fim do sonho para Sebastian Vettel. O alemão da Ferrari, que ainda tentava manter viva a disputa pelo título do Mundial de Fórmula-1, não conseguiu cumprir com seus objetivos após largar da pole-position no GP do México, neste domingo. O quarto lugar, conquistado com muito suor após ter um pedaço da asa dianteira quebrado na largada, fez com que o alemão reconhecesse ao final da corrida: o tetra do rival da Mercedes foi merecido.