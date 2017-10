A segunda corrida da Stock Car em Tarumã foi praticamente uma antítese da prova 1. Ao contrário do passeio limpo visto no início da tarde, a disputa que fechou a 10ª etapa da temporada 2017, neste domingo (22), viu quase tudo: acidentes, incidentes, muitas ultrapassagens e a definição do vencedor apenas no final.

Quem chegou à frente foi Ricardo Maurício. O bicampeão faturou sua segunda vitória no ano – a segunda no Rio Grande do Sul, após levar também a prova 2 em Santa Cruz do Sul – ao ultrapassar Felipe Fraga a três voltas do fim. Átila Abreu chegou em terceiro ao passar pelo gaúcho Marcio Campos no último giro. O quarto lugar, apesar da decepção de perder o pódio no final, valeu pelo grande desempenho na sua temporada de estreia.