Jefferson Bottega / Agência RBS

Uma definição polêmica dos comissários da CBA mudou o resultado da primeira corrida da Stock Car em Tarumã, neste domingo (22). Na pista, Ricardo Zonta foi o mais rápido e, com um belo desempenho, recebeu a bandeirada na frente. Mas o piloto do carro 10 da Shell Racing foi penalizado por um problema no pit-stop – o que levou Daniel Serra à vitória, ampliando sua vantagem no campeonato.

Debaixo de muito sol – até surpreendente, após o começo chuvoso de domingo em Viamão –, a prova em Tarumã foi limpa e com boas ultrapassagens. Na largada, os seis primeiros colocados mantiveram suas posições, com Galid Osman segurando a ponta após o ataque de Thiago Camilo – que também se defendeu das tentativas de Max Wilson e Daniel Serra.

A prova seguiu sem muitas mudanças até a janela de pit-stops, apenas com Zonta ultrapassando Átila Abreu e Serra finalmente tomando a frente sobre Max. Depois do reabastecimento, no entanto, Zonta subiu de produção: ganhou a posição de Camilo nos boxes e, logo em seguida, passou Serra e Galid, assumindo a ponta. Líder do campeonato, Daniel também ultrapassou o dono da pole-position e subiu para segundo, mas não conseguiu se aproximar de Zonta.

Sem nenhum acidente nas disputas, o safety-car foi acionado apenas uma vez – e por um motivo incomum: na 27ª volta, um homem foi flagrado no gramado da área de escape, fora do espaço permitido para torcedores. Um carro de resgate tirou o intruso da pista, e a prova logo seguiu seu curso.

Até que veio a informação de que o primeiro colocado da prova havia sido punido: no seu pit-stop, o tanque de combustível acabou caindo do bocal do carro, o que é uma infração do regulamento.

A Shell Racing decidiu não cumprir a punição do drive-through, em busca de uma reversão da punição. Mas não houve jeito: após o final da prova, a direção da corrida acrescentou 20 segundos ao tempo de Zonta, o que o derrubou para a 13ª posição.

Jefferson Botega / Agencia RBS