A parceria entre Gabriel Casagrande e Alex rendeu bem mais do que uma volta rápida pelo autódromo de Tarumã na sexta-feira. Neste domingo (22), antes da 10ª etapa da temporada 2017 da Stock Car, o piloto e o ex-jogador do Inter se reencontraram nos boxes da Vogel Motorsport, equipe do piloto paranaense, e trocaram presentes.