– Acredito muito neste projeto e no crescimento do automobilismo no Brasil. A equipe contará com o suporte técnico de profissionais muito capacitados, que vêm agregar todo o seu conhecimento na estrutura da equipe, tanto com os engenheiros, mecânicos e com os pilotos que forem competir na nossa equipe – disse Ferro, que tem 15 anos de experiência em automobilismo, com trabalhos na F-3 Sul-Americana e na F-Renault, além de ter passado por diversos times da Stock.