Em meio à disputa da temporada 2017 da Stock Car, Cacá Bueno arranjou um novo emprego. Nada que vá tirar seu foco das corridas, claro: o pentacampeão foi anunciado como novo especialista de performance da Jaguar, a renomada fabricante inglesa de carros de luxo e de superesportivos. A parceria, inicialmente, tem como foco o trabalho com veículos de rua – mas o piloto admite que o automobilismo é um dos objetivos futuros.

– Agora, a parceria é focada na performance, nos carros de rua. A linha atual da Jaguar é de carros incríveis, com muita tecnologia, e vou participar dos eventos como track days, palestras, falando com os consumidores. Mas também traçamos planos para o futuro. Essa é a minha ideia, e acredito que seja também da Jaguar – disse Cacá, no sábado (21), em Tarumã, durante a 10ª etapa da temporada 2017 da Stock Car.