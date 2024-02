A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou, nesta sexta-feira (16), o resultado do vestibular de 2024. O listão foi lido na Sala dos Conselhos, no campus sede da universidade, e depois publicado no site. Confira o listão aqui. Conforme a UFSM, o resultado é preliminar, já que os candidatos têm até 48 horas após a divulgação para interpor recurso.