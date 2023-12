A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulga na tarde desta segunda-feira (11), o listão da aprovados no Concurso Vestibular 2024. Os candidatos poderão conferir os nomes dos calouros no site vestibular.ufrgs.br/cv2024. Quem não estiver relacionado na lista deve acompanhar as chamadas para vagas remanescentes, que começam no dia 19 de dezembro.