Instituto Flores da Cunha: como estão as obras do Centro de Formação e do Museu da Escola do Amanhã

Mesmo após a entrega da aguardada revitalização do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em fevereiro deste ano, em Porto Alegre, o espaço segue em obras. Isso porque outras alas que integram o prédio estão com trabalhos em andamento e prazos distintos de finalização. São os casos do Centro de Formação de Professores, do Centro Gaúcho de Educação Mediada por Tecnologias (Cegemtec) e do Museu da Escola do Amanhã.