Fundada em 1944, a Escola Estadual Antão de Faria é uma das cem escolhidas pelo governo do Estado para receber o projeto-piloto de uma parceria público-privada (PPP) focada na gestão da estrutura das instituições. Com 675 alunos, o colégio do bairro Bom Jesus, na Zona Norte de Porto Alegre, enfrenta há anos necessidades de reparos, e a direção espera que a mudança traga uma solução para a situação.