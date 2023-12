Os estudantes chilenos e uruguaios apresentaram os melhores desempenhos da América Latina no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) de 2022. Nesta edição, 13 países latino-americanos participaram do estudo que avalia conhecimentos e habilidades em Ciências, Leitura e Matemática de alunos com 15 anos em 81 países. O Brasil ficou entre os cinco melhores resultados da América Latina em apenas uma das áreas: Leitura.