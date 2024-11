Em um cenário marcado por transformações tecnológicas e mudanças climáticas, profissões ligadas às Ciências da Natureza e à Tecnologia da Informação aparecem em alta no Ensino Superior. Neste mesmo contexto, no entanto, as formações na área das Ciências Humanas ganham cada vez mais importância no sentido de refletir a sociedade a partir das novas dinâmicas.