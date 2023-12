A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ainda não encaminhou ao Ministério da Educação (MEC) a documentação necessária para avaliar o pedido de destituição da atual reitoria. No momento, os documentos estão sendo elaborados pela secretaria do Conselho Universitário (Consun). O material inclui o ofício de encaminhamento, a ata e a lista de presenças da sessão do conselho de 1º de dezembro, o parecer e a Resolução n°292/2023.