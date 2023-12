Entidades ligadas à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) entregaram uma cópia do pedido de destituição da reitoria da instituição ao Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (4). O ministro Camilo Santana não participou da reunião. Na sexta-feira (1º), o Conselho Universitário (Consun) aprovou o impeachment do reitor Carlos André Bulhões Mendes, e da vice-reitora, Patrícia Pranke, após votação.