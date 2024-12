Celeridade nas obras anticheias

A tragédia climática de maio, somada às enchentes de 2023 e à perspectiva de novos eventos extremos no futuro, impele o Rio Grande do Sul a dar toda a celeridade possível à construção de novos sistemas anticheias e ao reforço das estruturas existentes. São obras de grande porte, caras e que levam tempo considerável para serem finalizadas, além de estarem sempre sujeitas a obstáculos burocráticos que as atrasam. É um alento, neste sentido, a publicação na terça-feira de medida provisória pelo governo federal que assegura o repasse de R$ 6,5 bilhões em crédito extraordinário. Dinheiro que estará disponível no fundo criado para ser gerenciado pela União e pelo Estado para custear uma série de projetos necessários para os gaúchos não sofrerem outra vez com destruições como as vistas há quase oito meses.

A confirmação de que os recursos estarão em breve disponíveis indica que o governo gaúcho poderá, ainda no primeiro bimestre de 2025, lançar o edital para a contratação integrada do projeto executivo e da execução da obra do sistema de proteção de cheias de Eldorado do Sul. O investimento estimado é de R$ 500 milhões. É bem possível também que logo em seguida seja possível dar um passo semelhante no projeto do Arroio Feijó, este orçado em mais de R$ 2 bilhões, destinado a robustecer as defesas de Porto Alegre e de Alvorada contra enchentes de grandes proporções. Um cronograma mais preciso deve ser conhecido em janeiro, quando estão previstas reuniões dos comitês criados para gerir o fundo e tocar as obras. O primeiro terá a maioria de integrantes do governo federal e, o segundo, do Palácio Piratini. O fundo foi criado há cerca de duas semanas por outra MP.