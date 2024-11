O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 termina às 23h59min (horário de Brasília) desta sexta-feira (15). Candidatos prejudicados por problemas logísticos ou acometidos por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir, na Página do Participante, para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro.