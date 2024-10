Com peso máximo (3) para ingresso em todos os cursos, a Redação é uma das provas mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para esclarecer dúvidas sobre a metodologia de avaliação e orientar os 5.055.699 de inscritos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou a Cartilha do Participante.