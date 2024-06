As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 terminam nesta sexta-feira (14). Na sexta-feira passada (7), no dia em que o prazo seria encerrado, elas foram prorrogadas. A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza a prova. O Enem deste ano será aplicado em 3 e 10 de novembro.