Começa nesta segunda-feira (27) o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. O prazo vai até 7 de junho. Já a taxa de inscrição pode ser paga até 12 de junho. Moradores do Rio Grande do Sul terão um período extra (que ainda não foi informado) para se inscreverem. A pasta também vai garantir isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85, para todos os moradores do Rio Grande do Sul que quiserem fazer o Enem.