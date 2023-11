Uma questão da prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 será anulada, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O presidente do órgão, Manuel Palacios, confirmou em coletiva de imprensa na noite deste domingo (12) que a pergunta é idêntica a uma questão antiga, de uma prova anterior.