Concurso BNDES: resultado de seleção para 150 vagas e salário inicial de R$ 20,9 mil é divulgado; confira

BNDES divulgou o resultado de seu concurso público na quinta-feira (30). Fernando Frazão / Agencia Brasil/Divulgação

O resultado do concurso público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi divulgado na quinta-feira (30). Serão 150 vagas de preenchimento imediato.

Os candidatos devem acompanhar as convocações para contratação através do site do BNDES. Essa etapa ocorrerá após a homologação dos resultados.

Além das vagas imediatas, 750 candidatos foram aprovados para cadastro de reserva. Em nota, o banco afirmou que a expectativa é convocar 450 pessoas até o final de 2025. A validade do processo seletivo é de dois anos. Esse foi o primeiro concurso realizado pelo BNDES em 12 anos.

Como acessar o resultado?

O resultado pode ser conferido no Diário Oficial da União, na página do BNDES e no site da organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio.

A seleção realizada foi para cargos de analista, com ênfase em diferente áreas de atuação. Foram selecionados profissionais das áreas de Administração, Análise de Sistemas – com ênfase em desenvolvimento e suporte –, Cibersegurança, Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional.

Distribuição de Vagas

Inicialmente, os aprovados serão lotados no escritório do BNDES no Rio de Janeiro, com possibilidade de transferência para outras regiões do país conforme a demanda nas demais sedes.