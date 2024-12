Embrapa divulga edital de concurso com 1.027 vagas e salários de até R$ 12 mil

Com salários de até R$ 12,8 mil, o edital de concurso para preencher 1.027 vagas na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi divulgado no Diário Oficial da União de quinta-feira (5). O período de inscrições será aberto no dia 16 de dezembro e segue até 7 de janeiro.